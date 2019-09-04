İstanbul'da telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon!
İSTANBUL'da telefonda kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp vatandaşlardan 5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişilere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonla vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Takibe aldığı şüphelilerin Arnavutköy'de oturdukları ve dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişilere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları öğrenildi. Mağdurların polis sanarak bu hesaplara yatırdıkları paraların çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 30 Ağustos günü yapılan operasyonda adresleri tespit edilen Erman K.(21), Kadir B.(19), Gökhan K.(20) ile Engin K'yi.(21), Arnavutköy'de gözaltına aldı. .
Yöntemleri ortaya çıkarıldı
Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüphelilerin suç ortaklarının rastgele aradıkları telefon numaralarından karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıklarını tespit etti. Şüphelilerin mağdurlara "FETÖ" ya da "PKK" terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle paralarını hemen çekerek söyledikleri hesaba havale etmelerini istedikleri belirlendi. Şüphelilerin mağdurları "Paranızı operasyon bitince örtülü ödenekten geri alacaksınız" diye kandırdıkları öğrenildi. Yatırılan paranın bankamatiklerden çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.
5 milyon liralık dolandırıcık yapmışlar
Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin 12 kişiden toplamda 5 milyon lirayı dolandırıcılık yaparak çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarından para sayma görüntüleri çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 23 kişi de geçen Mayıs ayında Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.