İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı: 5 şüpheli yakalandı,ele geçirilenler şoke etti!
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stanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülen, iki dinin kutsal kitabı ceylan derisinden yapılma el yazması Tevrat ve İncil ele geçirildi. 5 kaçakçının yakalandığı operasyonda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluk dönemlerine ait farklı ebat ve boylarda 4 bin 233 gümüş ve bronz sikke, ok ucu ile subay kılıçları, tabanca ve kaftanlara da el konuldu.
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