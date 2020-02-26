İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi

Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkeler, dedektör ile defineciler tarafından bulunmuş tarihi eser bronz objeler, Memlük işçiliği ile yapılmış olan 17.yüzyıl dönemine ait olan üzerleri gümüş kakmalı saray şamdanları, bronz döküm üzerine ayet işlenmiş olan ve dönemin komutanlarının kullandığı savaş mızrağı,