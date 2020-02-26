İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi
İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkeler, dedektör ile defineciler tarafından bulunmuş tarihi eser bronz objeler, Memlük işçiliği ile yapılmış olan 17.yüzyıl dönemine ait olan üzerleri gümüş kakmalı saray şamdanları, bronz döküm üzerine ayet işlenmiş olan ve dönemin komutanlarının kullandığı savaş mızrağı,
Yunan ve Helenistik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 400 yıllık seramikler, Roma dönemine ait serbest üfleme tekniği ile yapılmış M.S.1 ve 2. yüzyıla cam örnekleri, Selçuklu dönemine ait bronz eserler, kiliselere ait olduğu düşünülen üzeri bitkisel kabartmalı ahşap pano,
Helenistik döneme ait ok ve mızrak uçları, 18.yüzyıl Osmanlı Beratları ve Osmanlı Dönemine ait 17. ve 18.yüzyıla ait nadide işçilikli ayet kabartmalı ahşap pano, Osmanlı Dönemine ait çeşmelerden sökülmüş musluk başlıkları ve Fatih Hacı Hasan Caminden çalıntı hat levha ele geçirildi.