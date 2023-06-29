İstanbul'da taksicinin sarkıntılık ettiği güzellik uzmanı Balili kadın konuştu: Bana neler neler söyledi

“Bu durum benim için hiç normal değil”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, “Ben o gün taksiye bindim. Şişli’den Eminönü’ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım” dedi.