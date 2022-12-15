İstanbul'da taksicilere ceza yağdı! Polislere dil döktü savunması pes dedirtti!
İstanbul'da kronikleşen taksi sorununa karşı denetimler devam ediyor. Taksim'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortak denetim düzenledi. Taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan ticari şoförlerine ceza yağdı. Taksimetre açmadan müşteriye fiyat veren bir taksici ise "Yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek cezaya itiraz etti.
Taksim Meydanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde, ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan sürücülere ceza yağdı
Denetimler esnasında 8 taksi sürücüsüne bin 283'er TL idari para cezası uygulandı, araçlar bağlanarak çekiciyle götürüldü.
Denetimler esnasında taksimetre açmadan müşteriyle fiyat üzerinden anlaştığı ortaya çıkan bir taksici "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kurallara hakim değilim. Fiyatta anlaştık yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek polis ekiplerine dil döktü. Ancak taksici cezadan kurtulamadı.