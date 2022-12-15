İstanbul'da taksicilere ceza yağdı! Polislere dil döktü savunması pes dedirtti!

Denetimler esnasında taksimetre açmadan müşteriyle fiyat üzerinden anlaştığı ortaya çıkan bir taksici "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kurallara hakim değilim. Fiyatta anlaştık yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek polis ekiplerine dil döktü. Ancak taksici cezadan kurtulamadı.

Polislere dil döktü savunması pes dedirtti - VİDEO İZLE