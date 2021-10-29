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İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

İSTANBUL'da taksi sorunu her kesimin derdi oldu, son olarak oyuncu Ezgi Mola'da İstanbul'da taksi krizine esprili bir dille isyan etti. Mola, İETT otobüsüne binip akbil bastığı anların videosunu sosyal medyasında paylaştı.

İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

Ezgi Mola, İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösterdi. Oyuncu, taksi bulmayınca belediye otobüsüne bildi. İstanbul Kart'ı bastığı anı Instagram'da yayınlayan Ezgi Mola, "Alın taksinizi başınıza çalın be" diye yazdı. Mola'nın İstanbul Kart'ında 126.73 TL olduğu görüldü.

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İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

İstanbul'daki taksi sorunundan oyuncu Ezgi Mola da nasibini aldı. 

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İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi. 

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İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto

Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı.

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