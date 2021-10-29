İstanbul'da taksi sorununa Ezgi Mola'dan İETT otobüsünde akbilli protesto
İSTANBUL'da taksi sorunu her kesimin derdi oldu, son olarak oyuncu Ezgi Mola'da İstanbul'da taksi krizine esprili bir dille isyan etti. Mola, İETT otobüsüne binip akbil bastığı anların videosunu sosyal medyasında paylaştı.
Ezgi Mola, İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösterdi. Oyuncu, taksi bulmayınca belediye otobüsüne bildi. İstanbul Kart'ı bastığı anı Instagram'da yayınlayan Ezgi Mola, "Alın taksinizi başınıza çalın be" diye yazdı. Mola'nın İstanbul Kart'ında 126.73 TL olduğu görüldü.
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İstanbul'daki taksi sorunundan oyuncu Ezgi Mola da nasibini aldı.
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Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi.
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Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı.
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