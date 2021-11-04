İstanbul'da taksi faciası! 9 yolcu alan taksi tankere arkadan çarptı ortalık cehennem yerine döndü

Polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için yolda önlem alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.