İstanbul'da suçlulara göz açtırılmadı! Valilik çarpıcı verileri paylaştı

Terör, asayiş, ruhsatsız silah, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ile ilgili çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından, bugün düzenlenen valilik-medya buluşmasında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı.