İstanbul'da suçlulara göz açtırılmadı! Valilik çarpıcı verileri paylaştı
İstanbul Valiliği 2023, 2024 ve 2025 yıllarında kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul'da son yıllarda İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız öncülüğünde "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla suçlulara göz açtırılmadı.
Terör, asayiş, ruhsatsız silah, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ile ilgili çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından, bugün düzenlenen valilik-medya buluşmasında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul'da 2025 yılında PKK/KCK'ya 360, FETÖ'ye 720, dini istismar eden terör örgütlerine 309 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca 2023, 2024, ve 2025 yıllarında toplam 15 terör eylemi engellendi. 2025 yılında 2 terör eyleminin engellendiği öğrenildi.
2025 yılında terör örgütlerinin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen terör operasyonlarında 40 milyon 152 bin TL ele geçirildi.