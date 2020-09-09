İstanbul'da sosyal mesafeli futbol görenleri şaşırttı

Korona virüsü nedeniyle gençler uzun zaman futbol oynayamadı. Bunun üzerine Pendik Belediyesi hem sosyal mesafeye farkındalık oluşturmak ve hem de evde canları sıkılan gençleri bir nebzede olsa futbol özlemlerin gidermek için Pendik Millet Bahçesi'nde canlı masa futbolu etkinliği düzenledi.