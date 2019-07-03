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İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet

İSTANBUL'da sabah saatlerinde çıkan kavgada 29 yaşındaki genç, 7 kez tornavida saplanarak öldürüldü.

İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet - Sayfa 1

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kavgada 29 yaşındaki genç, göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldü. Polis ekipleri otomobille kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

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İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet - Sayfa 2

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre semtte ki bir otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak, kimliği henüz belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı ve aralarında kavga başladı. Kavgada eline tornavida geçiren şahıs, Çakmak’a saplamaya başladı. 

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İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet - Sayfa 3

Tornavidayı 7 kez saplamış 
Göğsünden 3, sırtından ise 4 adet darbe alan genç adam yere yığıldı. Tornavidayı saplayan şahıs ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. 

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İstanbul'da sokak ortasında tornavidalı dehşet - Sayfa 4

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrah Çakmak’ı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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