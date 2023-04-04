İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz: 8 el ateş etti
İSTANBUL SANCAKTEPE'de işe gitmek için evinden çıkan Mehmet Işık, kendisini takip eden bir kişi tarafından sokakta sırtından ve kafasından vurularak hayatını kaybetti. 8 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı.
Sancaktepe'de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Mehmet Işık, kendisini takip eden bir şahıs tarafından sokak ortasında sırtından ve kafasından vuruldu.
8 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken kurşunların hedefi olan Işık, hayatını kaybetti.
Özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü.
Katil zanlısı şahıs tabancasıyla Mehmet Işık'a 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.