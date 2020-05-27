İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
İSTANBUL'da yasak olan sahil ve park alanları kısıtlamasını bazı vatandaşlar ihlal etti. Kumburgaz sahilinde görüntülenen bazı kişilerin denize girip, güneşlendikleri görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz sahilinde vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdi.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günüydü.
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Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdi.
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Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazılarının ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.
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