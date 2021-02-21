İstanbul'da sokağa çıkma ve restoran yasağının kalkacağı tarih belli oldu! Renklere göre...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi. İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da İstanbul'da yasakların gevşetilmeye başlayacağı tarihi açıkladı.