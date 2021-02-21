İstanbul'da sokağa çıkma ve restoran yasağının kalkacağı tarih belli oldu! Renklere göre...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme için tarih verdi. Koca, “1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul’un normalleşmeye başlayacağı tarihi açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi. İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da İstanbul'da yasakların gevşetilmeye başlayacağı tarihi açıkladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara belli saatler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Önlemler kapsamında hafta içi akşam saatlerinde, hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı var. Ayrıca restoran ve kafeler aylardır kapalı, sadece paket servis hizmeti verebiliyorlar. Vatandaş yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor? İşte o sorunun cevabını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından verdi.
Kademeli normalleşmenin 1 Mart'tan itibaren başlayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, 4 kritere göre karar verileceğini söyledi. Koca illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
En düşük mavi, en yüksek kırmızı
Buna göre, yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.