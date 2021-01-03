İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı! Bahaneler pes dedirtti
İSTANBUL'da Bağdat Caddesi'nde ve İstiklal Caddesi'ne koronavirüs kısıtlaması hiçe sayıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamaya na rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etmişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi
Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.
Meriç Korkut "Evet. Daha doğrusu değilim, her zamanki standart yalanlar, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil." şeklinde konuştu.
Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.