İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!
İSTANBUL Halkalı'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir koca, karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında çırılçıplak gezdirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay herkesi şoke etti.Mahalle sakinleri, bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çırılçıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Sabah'ın haberine göre; karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir koca, karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı buldu. Akrabaları ile birlikte şahsın evine giden koca, önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soyundurup mahallede gezdirmeye başladı.
Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak gezdirilen şahsı görüp müdahale etti. Ekipler çıplak şahsın üzerine çöp poşeti geçirildikten sonra 3 kişiyi de gözaltına alındı.
Karakolda hiç kimse birbirilerinden şikayetçi olmadı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.