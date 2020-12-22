İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Sabah'ın haberine göre; karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir koca, karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı buldu. Akrabaları ile birlikte şahsın evine giden koca, önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soyundurup mahallede gezdirmeye başladı.