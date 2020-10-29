İstanbul'da skandal görüntüler! Asker kınasında ceza yediler uslanmayıp konvoy yaptılar

Bir grup gencin asker kınası yaptığı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi. Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü.