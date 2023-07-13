İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti: Kadın müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar!
İSTANBUL Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla geldikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Kovulan grup mekan sahiplerine tepki gösterince sokakta silahla kovalandı. Havaya ateşte açan şehir eşkiyası işletmeciler dehşeti yaşatırken, o anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, silahlı 4 işletmeciyi gözaltına aldı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı.
Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Bunun üzerine grup ile mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı.
Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci, grubu kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan kovalamacada işletmecilerden biri havaya ateş açarak kadınlara adeta dehşeti yaşattı.
Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi V.T.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.