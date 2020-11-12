İstanbul'da sigara yasağına aldırış etmediler! Pişkinlikleri pes dedirtti
Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, şikayet eden ve haberi olmayanlar da vardı.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.
81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.
Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu.
Bazı vatandaşlar, "Güzel bir karar. Olması gereken buydu" derken, bazıları ise, "Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar" dedi. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, "Bir daha içmeyiz ne yapalım" diye konuştu.