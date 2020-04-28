İstanbul'da şiddetli doğal gaz patlaması! Alev topuna döndü
İSTANBUL'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Alev topuna dönen olay yerinden dumanlar gökyüzüne yükseldi.
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Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve panik ise fotoğraflara yansıdı.
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Olay yerinde ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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