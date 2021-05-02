Olayla ilgili konuşan Aydın Efe, “Bundan 1 buçuk yıl önce yeğenime ev almaya gittiğim yerde emlakçı Nilay P. adında bir bayanla tanıştım. Eve bakmaya gittiğimizde aramızda bir sıcak muhabbet oluştu. Evi almadık ama sonra muhabbetimiz oldu. O bana iyi bir insansın dedi. Bende ona karşı boş değildim ve ona aşık oldum. O da bana, ‘Benim kimsem yok’ falan dedi. Bende onun insanlığına inandım." ifadelerini kullandı.