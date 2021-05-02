İstanbul'da sevgilisinin hareketlerinden şüphelendi! Gerçeği öğrenince şok oldu
İSTANBULLU iş adamı Aydın Efe, 1.5 yıl boyunca ilişki yaşadığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde emlakçılık yapan bir kadının gerçek yüzünü öğrenince şok oldu.
İstanbullu iş adamı Aydın Efe, yaklaşık 1.5 sene önce yeğenine ev satın almak için gittiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde emlakçı Nilay P. ile tanıştı. İddiaya göre görüşmeye başlayan ikili bir süre sonra sevgili olarak ilişki yaşamaya başladı.
Zaman içerisinde gerçekleşen görüşmelerde Nilay P, iş adamı Efe’den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira aldı. Süreç içerisinde Nilay P, Efe’nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Bunun üzerine kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen Efe, Nilay P’ye verdiği otomobildeki GPS’den kadının yerini buldu.
Kadının bir otelde olduğunu tespit eden Efe, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi. İş adamı Efe, bunun üzerine dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili konuşan Aydın Efe, “Bundan 1 buçuk yıl önce yeğenime ev almaya gittiğim yerde emlakçı Nilay P. adında bir bayanla tanıştım. Eve bakmaya gittiğimizde aramızda bir sıcak muhabbet oluştu. Evi almadık ama sonra muhabbetimiz oldu. O bana iyi bir insansın dedi. Bende ona karşı boş değildim ve ona aşık oldum. O da bana, ‘Benim kimsem yok’ falan dedi. Bende onun insanlığına inandım." ifadelerini kullandı.