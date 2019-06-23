İstanbul'da seçim kutlamaları

İstanbul'da seçim kutlamaları

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

İstanbul'da seçim kutlamaları - Sayfa 1

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesi sonrasında oyların sayımı yapıldı.

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İstanbul'da seçim kutlamaları - Sayfa 2

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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İstanbul'da seçim kutlamaları - Sayfa 3

Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak eğlendi.

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İstanbul'da seçim kutlamaları - Sayfa 4

İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu'nun kazanmasını kutladı.

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