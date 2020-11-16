İstanbul'da sahilde deniz çekildi deprem mi olacak? Açıklama geldi

Metrelerce su geriye çekilir: Konuşmasında Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir." diye konuştu.