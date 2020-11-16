İstanbul'da sahilde deniz çekildi deprem mi olacak? Açıklama geldi
KADIKÖY'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Yaşanan durumun depremin habercisi olduğu söylentileri paniğe neden oldu.
Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye Sahillerinde deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi. Deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması bazı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
Olası bir deprem riskinden endişelenen kimi Kadıköylüler, su çekilmesinin deprem habercisi olmasından endişelendi.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, yaşanan durumla ilgili açıklamada bulundu.
Metrelerce su geriye çekilir: Konuşmasında Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir." diye konuştu.