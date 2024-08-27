İstanbul'da sağanak yağış! Trafik felç oldu, seferler iptal edildi
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.
Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi.
Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları da tramvay durakları ve binaların altlarındaki kapalı alanlara sığındı.
Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışında rögarlar yağıştan tıkanırken, ekipler bölgede çalışma yapıyor.