İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Vali Gül ve AFAD'dan peş peşe uyarı geldi
MARMARA ve Ege genelinde sabah başlayan yağıştan İstanbul da nasibini alıyor. Mega kentte günün ilk saatlerinden beri hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış akşama doğru şiddetini artırdı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı yaparken, AFAD ise İstanbullu vatandaşların telefonlarına SMS gönderdi. İşte detaylar...
Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.
Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.
Bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı
Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.
Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.