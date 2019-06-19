İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi

İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi - Sayfa 1

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. 

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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi - Sayfa 2

Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi - Sayfa 3

İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü. 

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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi - Sayfa 4

Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. 

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