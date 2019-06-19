İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik kazaları meydana geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu görüntüler ortaya çıktı.
Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı.
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Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.
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Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
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