İstanbul'da sabah işe giden arkadaşları cesedi buldu! Reklam yazarı genç ölü bulundu
İSTANBUL Beşiktaş'ta bir çalışanın doğum günü nedeniyle toplanan 15 kişilik grup, reklam ajansında alkollü parti düzenledi. Gecenin sonunda kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen reklam yazarı genç ajansta ölü bulundu. Polis gencin çantasında bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, masada ise boş alkol şişeleri buldu.
İstanbul Levent’te önceki gün akşam saatlerinde yaşadığı Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki evinden çıkan 32 yaşındaki Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı reklam ajansına geldi. Burada ajansın bir çalışanının doğum günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 kişilik grup, alkollü parti düzenledi.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.
“Kendimi kötü hissediyorum” diyen gencin cesedi bulundu
Bunun üzerine Gökhan A. ajanstan ayrılarak evine giderken, Erden ise geceyi ajansta geçirdi. Partinin ertesi günü Erdi Erden’den haber alamayan yakınları, kuzeni Gökhan A.’yı aradı. Kuzeni de cep telefonundan Erden’e ulaşamaması üzerine sahibi olduğu reklam ajansına gitti. İçeriye giren Gökhan A., Erden’i yattığı koltuktan yere düşmüş bir şekilde hareketsiz halde buldu.
Erden’in kendine gelmemesi üzerine Gökhan A. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gencin cesedi üzerinde ve ajansta bir süre inceleme yaptı.