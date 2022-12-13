İstanbul'da sabah işe giden arkadaşları cesedi buldu! Reklam yazarı genç ölü bulundu

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.