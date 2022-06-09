İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı
İSTANBUL Beyoğlu'nda bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesine ayin töreni sırasında cam şişe gelince ortalık bir anda karıştı. Polisin alarma geçtiği olayla ilgili şişeyi atan 3 çocuk kısa sürede yakalanırken gerçek ise herkesi şaşırttı.
İSTANBUL Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesinde ayin töreni esnasında kilisenin kapısına cam şişe çarparak kırıldı.
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Olayın ardından panik yaşayan kilise cemaati dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.
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Olayın ardından ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.
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Kiliseye saldırı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı.
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