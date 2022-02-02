İstanbul'da polis helikopter eşliğinde boş arizide kazı yapıyor! Büyükçekmece'de gece boyu ne arandı?

Helikopterin ayrılmasının ardından, polis kazı yapılan alanda nöbet tutmaya başladı. Yapılan çalışma çevrede oturanların da dikkatini çekerken resmi kaynaklar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti.