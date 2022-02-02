İstanbul'da polis helikopter eşliğinde boş arizide kazı yapıyor! Büyükçekmece'de gece boyu ne arandı?
BÜYÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle kazı yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgede gece boyu güvenlik önlemleri sürerken zaman zaman makinayla kazının devam ettiği görüldü. Polisin ne aradığı merak konusu oldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide arama yapmaya başladı. Helikopter destekli aramada iş makineleriyle kazı yapıldı. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopter bölgede yaklaşık 1 saat uçuş yaptı.
Helikopterin ayrılmasının ardından, polis kazı yapılan alanda nöbet tutmaya başladı. Yapılan çalışma çevrede oturanların da dikkatini çekerken resmi kaynaklar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti.
Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.
Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.