İstanbul'da özel okulda rezalet! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye....
İSTABUL Gaziosmanpaşa'daki özel okulda yaşanan öğretmen-öğrenci aşkı aileleri isyan ettirdi. Özel bir okulda İspanyolca öğretmeni olan 28 yaşındaki kadın 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Skandal, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğrenci, "Evde 4 kez ilişkiye girdik" derken, öğretmen "Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi.
İstanbul'da özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Betül Nisa Ç., özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu. Genç öğretmen aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu. Olay günü öğrencisi Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.
Kadın öğretmen öğrencisiyle sevgili oldu
Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi. Betül Nisa Ç., ise iddiaya göre kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında bu şekilde yaşanan konuşmanın ardından yakınlaşma başladı. Çift bir süre sonra Betül Nisa Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izledi. İkili arasındaki yakınlaşma sevgili olma yolunda ilerledi.
Cinsel ilişkiye girdiler
Taraflar belirli zamanlarda iddiaya göre Betül Nisa Ç.'nin evinde buluşup cinsel birliktelik yaşamaya başladı. İkili arasında yaşanan birliktelik Muhammed A.'nın ailesi tarafından fark edilmeye başladı. Çocuklarındaki durgunluk ve sürekli telefonla vakit geçirmesi ailenin dikkatini çekti. Genç adamın babası telefonunu karıştırdığında skandal olayı görerek müdahale etme kararı aldı.