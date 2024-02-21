İstanbul'da özel okulda rezalet! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye....

Kadın öğretmen öğrencisiyle sevgili oldu

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi. Betül Nisa Ç., ise iddiaya göre kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında bu şekilde yaşanan konuşmanın ardından yakınlaşma başladı. Çift bir süre sonra Betül Nisa Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izledi. İkili arasındaki yakınlaşma sevgili olma yolunda ilerledi.