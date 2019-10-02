İstanbul'da otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi
İSTANBUL Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken otomobile ise el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.
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Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu.
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Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi.
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Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
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