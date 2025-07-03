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İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor

İZMİR'deki orman yangınları sürerken bir haber de İstanbul'dan geldi. Silivri'deki yangına müdahale sürerken Sultangazi'deki kent ormanındaki yangın söndürüldü.

İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor - Resim: 1

Silivri'de Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

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İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor - Resim: 3

Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

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İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor - Resim: 4
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