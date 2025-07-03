İstanbul'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor
Anadolu Ajansı
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İZMİR'deki orman yangınları sürerken bir haber de İstanbul'dan geldi. Silivri'deki yangına müdahale sürerken Sultangazi'deki kent ormanındaki yangın söndürüldü.
Silivri'de Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.
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Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
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Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.
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