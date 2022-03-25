İstanbul'da önce eşini ardından sevgilisini ormana götürüp vurdu
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da aşk üçgeni ve o aşk üçgeninin mimarının kanlı oyunu polisi dehşete düşürdü. Kebapçı Ahmet D., kendisinden ayrılmak isteyen eşini ayağından vurdu. Sonra da kanlar içerisindeki kadını, sevgilisi Tülay O. ile birlikte ormana götürdü. Ormanda da sevgilisine ateş etti. Kanlı oyunu karısının ihbarı ifşa etti, şeytani plan polisi bile pes ettirdi...
İstanbul Gaziosmanpaşa, filmleri aratmayacak bir barışma operasyonuna sahne oldu. Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Hülya D. üç çocuk babası Ahmet D. ile 3 yıl önce İstanbul'da nişanlandı. Önceki yıl bir kız çocukları oldu. Çift 3 ay önce evlendi. Ancak çiftin birliktelikleri, aldatma meselesiyle son buldu. Sabah'ın haberine göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adresi takip eden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi.
3 yıl sonra nikah kıydı
Aldatılmasının ardından ailesinin isteğiyle İstanbul'dan Erzurum'a taşınan 2 çocuk annesi, eski nişanlısının "son şans" isteğiyle İstanbul'a döndü, çift 3 yılın ardından dünyaevine girdi. Mutlulukları uzun sürmeyen Ahmet ve Hülya yeni bir aldatma meselesi yüzünden ayrılma noktasına geldi, Demir yüzük atıp ablasının evine yerleşti.
Sokakta ayağından vurup zorla arabaya bindirdi
Terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı, kabul etmeyince ayağına ateş edip aracına bindirdi. Edinilen bilgiye göre kebapçı koca bu dakikadan sonra skandal planını devreye soktu. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisini Tülay O.'yu alıp Kemerburgaz Ormanı'na giden Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.
Canını kurtarabilmek için barışma sözü verdi
Canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karışan kebapçı kocanın skandal planı ise dehşete kapılan Hülya Demir'in polise ihbar vermesiyle ortaya çıktı. Dehşeti tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa Emniyeti, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için Tülay O. İle anlaştığı; karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için ona kurusıkı silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi.