İstanbul'da okullar tatil mi koronavirüs haberini Sağlık Bakanı duyurdu
İSTANBUL'da okullar tatil mi olacak araştırması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki koronavirüs nedeniyle okullar tatil mi olacak ya da okullar erken mi kapanacak?
Okullar tatil mi araştırması günün konusu oldu. Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle birçok ülkede alarm verildi okullar tatil edildi. Peki Türkiye'yi de ciddi derecede tehdit eden koronavirüs nedeniyle okullar tatil mi olacak, okullar erken mi kapanacak? Son açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.