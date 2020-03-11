İstanbul'da okullar tatil mi koronavirüs haberini Sağlık Bakanı duyurdu

Okullar tatil mi araştırması günün konusu oldu. Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle birçok ülkede alarm verildi okullar tatil edildi. Peki Türkiye'yi de ciddi derecede tehdit eden koronavirüs nedeniyle okullar tatil mi olacak, okullar erken mi kapanacak? Son açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.