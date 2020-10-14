İstanbul'da okuldaki şaşırtan görüntü tepki çekti! FOX TV Öğretmen dizisinin okulu

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Hasan Bayraktar’’ Öğretmen dizisinde okulu bu hale getiriyorlar. Öğrenci öğretmeni sınıfın içinde öldürüyor. Öğrenci öğretmeni dövüyor şiddet içerikli bir şey, bu Türk toplumuna zararlı bir şey üç kere dört kere CİMER’e ve RTÜK’e şikayet ettim." dedi.