İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!
Tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın en güzel kentleri arasında yer alan İstanbul'u müzelerle keşfedin. İşte İstanbul'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken 15 müze...
Topkapı Sarayı
İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Arkeoloji Müzeleri, 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Büyük İskender Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Burası aynı zamanda dünyanın en eski aşk şiirinin de sergilendiği müze olma özelliği taşıyor.
Türk - İslam Eserleri Müzesi
Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.
Saray Koleksiyonları Müzesi
Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında bulunan onun bir parçası olan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde vaktiyle sarayda kullanılan eşyaları görebilirsiniz.