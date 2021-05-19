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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

Tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın en güzel kentleri arasında yer alan İstanbul'u müzelerle keşfedin. İşte İstanbul'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken 15 müze...

İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

Topkapı Sarayı 
İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.

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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Arkeoloji Müzeleri, 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Büyük İskender Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Burası aynı zamanda dünyanın en eski aşk şiirinin de sergilendiği müze olma özelliği taşıyor.

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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

Türk - İslam Eserleri Müzesi 
Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.

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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

Saray Koleksiyonları Müzesi 
Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında bulunan onun bir parçası olan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde vaktiyle sarayda kullanılan eşyaları görebilirsiniz.

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