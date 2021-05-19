İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 15 müze!

Topkapı Sarayı

İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.