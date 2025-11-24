İstanbul'da musluklardan çamur akıyor! İSKİ'den korkutan açıklama

Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık ve su kesintileri meydana gelirken, İstanbul'da yağışsızlıktan nasibini aldı. Son zamanlarda beklenen yağış oranı karşılanmayınca barajların doluluk oranı ciddi derecede düşüşe geçti. Musluklardan çamurlu ve bulanık sular akmaya başladı, su kalitesi düştü. İSKİ'den ise endişe veren o açıklama geldi.