İstanbul'da musluklardan çamur akıyor! İSKİ'den korkutan açıklama
İstanbul'da son zamanlarda musluklardan akan bulanık ve çamurlu sular vatandaşın dikkatini çekti. Çamurlu suyla karşılaşmak vatandaşın tepkisine neden olurken, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara su tüketimi hakkında dikkat çekici ve korkuya yol açan bir uyarı yaptı. Başa, "Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz" dedi.
Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık ve su kesintileri meydana gelirken, İstanbul'da yağışsızlıktan nasibini aldı. Son zamanlarda beklenen yağış oranı karşılanmayınca barajların doluluk oranı ciddi derecede düşüşe geçti. Musluklardan çamurlu ve bulanık sular akmaya başladı, su kalitesi düştü. İSKİ'den ise endişe veren o açıklama geldi.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Megakent'te birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul'da yaşayanlar, evlerinden akan çamurlu suyun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
İSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Konunun gündem olmasının ardından İSKİ Genel Müdürü'nden açıklama geldi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından İstanbullular su tüketimi konusunda uyardı.
Başa, "Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz" dedi.
"SON YILLARIN EN DÜŞÜK DÜZEYİ"
"Son yılların en düşük düzeyi" diyen Başa, şunları kaydetti:
"Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.