İstanbul'da muhteşem gece! Trabzonsporlu taraftarlar meşalelerle geceyi aydınlattı

“Trabzonspor taraftarı ile eşleşen taraftar profili tanımıyorum”

Taraftarlarından övgüyle bahseden Ağaoğlu, bu sezon onlara daha çok ihtiyacı olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Güzel bir galibiyet oldu. Sezonun başlangıç maçı diyebiliriz. Önümüzdeki hafta lig başlıyor, lig öncesi bizim açımızdan güzel bir sınav oldu. Takımımız yüzde yüz hazır diyemeyiz ama Olimpiyat Stadı'nı dolduran 40 binin üzerinde Trabzonspor taraftarını coşturacak, onları mutlu edecek kupayla taçlandıracak bir maç oynadık. Dünyada Trabzonspor taraftarı ile eşleşen taraftar profili daha tanımıyorum. Biz Akyazı’da kupa törenini yaptık, saat 20.00’deydi. Ertesi gün İstanbul’da maç oynadık; 80 binin üzerinde taraftar vardı. 20 saat arayla bin 200 kilometre mesafe iki ayrı şehirde tribünlerine 120-130 bin taraftarını çeken ikinci bir takım yok. Muhteşem bir taraftarımız var. Zaten Trabzonspor gücünün çok önemli bir bölümünü de tabii ki taraftarından alıyor. Taraftarımızla büyüyoruz, taraftarımızla kazanıyoruz. Bu sene taraftarımızın gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”