İstanbul'da motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi
İSTANBUL'da Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalanan eğitim uçağında motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı.
İSTANBUL'da TC-AJL tescil işaretli DA-20/C1 tipi eğitim uçağı, öğretmen intibak uçuşu için, Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı.
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Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi ve uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı.
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Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulunurken uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı’na götürüldü.
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