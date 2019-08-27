İstanbul'da minibüs şöförlerine denetleme! Ceza yağdı

Kurallara uyuyoruz yine de ceza yiyoruz

Denetimlerde ceza yiyen Yavuz Kaya, "Ceza yiyoruz ne söyleyebilirim ki. Kurallara uyuyoruz da yine de ceza yazılıyor" dedi. Gökhan Özçebi adlı sürücüsü de denetimlerle ilgili olarak, “Devletimize karşı boynumuz kıldan ince, bir şey dediğimiz yok. Kurallara elimizden geldiği kadar uyuyoruz da yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz" diye konuştu.