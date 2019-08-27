İstanbul'da minibüs şöförlerine denetleme! Ceza yağdı
İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan yolcu minibüs sürücülerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek, denetim yaptı.
Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı’ndaki denetimde sivil ve resmi trafik ekipleri, kural ihlali yapan, fazla yolcu alan, seyir halinde kurallara uymayan, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüs sürücülerini uyardı, cezai işlem uyguladı. Sürücülerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeleri, minibüslerin koltuk sayıları, koltuk sayısına göre fazla yolcu alımı gibi kontroller yapıldı.
Sivil ekipler yolcu gibi minibüse bindi
Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen bazı sivil trafik polisleri sürücülerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti. Sivil trafik polisin minibüse bindiği esnada, kapısı açık şekilde yolcu taşıdığı görüldü
Fazla yolcuyu herkes alıyor
Denetimlerde durdurulan minibüs sürücüsü Muhittin Özen, " Denetimler iyi bir şey. Fazla yolcuyu, fazla parayı herkes alıyor. Kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi. Başka bir minibüs sürücüsü de kurallara uyduklarını ancak sadece fazla yolcu almaktan dolayı ceza yediklerini söyledi.
Kurallara uyuyoruz yine de ceza yiyoruz
Denetimlerde ceza yiyen Yavuz Kaya, "Ceza yiyoruz ne söyleyebilirim ki. Kurallara uyuyoruz da yine de ceza yazılıyor" dedi. Gökhan Özçebi adlı sürücüsü de denetimlerle ilgili olarak, “Devletimize karşı boynumuz kıldan ince, bir şey dediğimiz yok. Kurallara elimizden geldiği kadar uyuyoruz da yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz" diye konuştu.