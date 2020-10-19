İstanbul'da meydanların yeni projelerinde oylama başladı buradan yapılacak
Mega kentin yeni tasarımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açıldı. Oylamaya nasıl katılınıyor? İşte yanıtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), en yoğun kullanıcı kitlesine sahip; Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor.
18
Bugün başlayan süreçte İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.
28
Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilecek.
38
Aynı zamanda vatandaşlar, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.
48