İstanbul'da metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 metrobüsün sürücüleri ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.
Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle seferlerin aksadığı hatta uzun metrobüs kuyrukları ve yolcu yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale dönerken duraklardaki araç yoğunluğu ise sürüyor.
Öte yandan belediye ekiplerince kazanın meydana geldiği durağın zemininde kumlama çalışması yapıldı. Olaya ilişkin 2 metrobüsün sürücüleri ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.