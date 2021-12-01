İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.