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İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

İstanbul'da astronot kıyafetiyle metroda yolculuk yapan bir vatandaş görenlerin şaşkın bakışlarıyla İstanbul turu yaptı.

İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, yolcuların ilgisiyle karşılaştı. Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. 

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İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

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İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.

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İstanbul'da metro yolcuları şaşkına döndü gören fotoğraf çekti

Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.

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