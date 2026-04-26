İstanbul'da metro ve tramvay seferlerine derbi ayarı! Bu duraklar kapatılıyor
İstanbul'da 26 Nisan Pazar günü metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gidildi. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı istasyonlar kapalı olacak. Akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler hizmet verecek.
MECİDİYEKÖY-ÇAĞLAYAN DURAĞINDA ONARIM ÇALIŞMASI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."