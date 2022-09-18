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İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

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İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

İSTANBUL Saraçhane'de yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu "LGBT propagandası ve dayatmasına dur" sloganıyla bir araya geldi… Tuğçe Kazaz'ın yaptığı konuşma dikkat çekti...

İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

İstanbul'da Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBTİ+’ları hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi Saraçhane’de gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmalarda, "Bugün bu işin fitili ateşlendi, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında bu topluluklar toplanacak" denildi. Eski manken Tuğçe Kazaz, "Niye LGBT+ diyorlar hiç düşündünüz mü? Çünkü bunu devam ettirecekler. Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek" dedi.

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İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu tarafından, "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma- çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganıyla LGBT dayatmalarına karşı Fatih'te bulunan Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

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İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

Etkinlik sebebiyle polis Saraçhane Parkı çevresinde güvenlik önlem aldı. Aranan vatandaşlar parkın içine alındı. Etkinlik için parka sahne kuruldu.

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İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

Vatandaşlar eyleme Türk bayrağı ile katılırken bazı vatandaşlar, "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz, LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de, Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler taşıdı.

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