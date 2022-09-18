İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi! Tuğçe Kazaz: Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek

İstanbul'da Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBTİ+’ları hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi Saraçhane’de gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmalarda, "Bugün bu işin fitili ateşlendi, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında bu topluluklar toplanacak" denildi. Eski manken Tuğçe Kazaz, "Niye LGBT+ diyorlar hiç düşündünüz mü? Çünkü bunu devam ettirecekler. Bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara geçecek" dedi.