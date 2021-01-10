İstanbul'da koronayı 'ev kafe'yle fırsata çevirdiler! 'Bizi eskort sananlan var'
Koronavirüs salgını nedeniyle kafe ve restoranların kapatılıldı. Bunu iş fırsatı olarak gören bazı kişiler, evlerini kafeye çevirdiler. Sosyal medya hesaplarından ilanlar yayınlayıp müşteri buluyorlar. Ev kafe işleten kadınlar 'bizi eskort sananlar oluyor" diye de şikayet ediyorlar.
Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkânı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor. Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy’de bir ev kafeye müşteri olarak giren DHA ekibi bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi.
Ev kafe müşterisi olmak için önce telefonla rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Rezervasyon saatinde, telefonla arayarak geldiğini haber veren müşteriler, apartmanının zemin katındaki daireye misafir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat çekiyor. Masalara alınan müşterilere kısa sürede servis yapılıyor.
Müşterilerin çay içmelerinin zorunlu olduğu belirtilirken, bir süre sonra sipariş verilmese de meyve tabağı ve çerez de getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal medya hesapları için masanın fotoğrafının çekildiği görülüyor.
Ev kafelerin menü fiyatlarının ise oldukça yüksek olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL oldu.