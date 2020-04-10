İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapanan cadde ve meydanlar

İstanbul'da vatandaşların işlek caddeleri terketmeye yanaşmaması üzerine işlek cadde ve sokaklar bir bir yaya trafiğine kapatılmaya başlandı. Son olarak Bağcılar Belediyesi 2 meydan ile 8 caddeyi yaya trafiğen kapattı. Daha önce de Esenler ve Sultanbeyli belediyeleri meydan ve caddeleri yaya trafiğine kapatmıştı.