İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapanan cadde ve meydanlar
İSTANBUL'da sosyal mesafeye uymamakta direnen bölgelerde cadde ve meydanlar bir bir yaya trafiğine kapatılmaya başlandı. Son olarak Bağcılar'da 2 meydan ile 6 işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı. Eserler ve Sultanbeyli'de de kapıtılan yerler var...
İstanbul'da vatandaşların işlek caddeleri terketmeye yanaşmaması üzerine işlek cadde ve sokaklar bir bir yaya trafiğine kapatılmaya başlandı. Son olarak Bağcılar Belediyesi 2 meydan ile 8 caddeyi yaya trafiğen kapattı. Daha önce de Esenler ve Sultanbeyli belediyeleri meydan ve caddeleri yaya trafiğine kapatmıştı.
Bağcılar'da 2 meydan ve 6 cadde yayalara kapatıldı
Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.
İşte Bağcılar'da kapatılan caddeler...
Yasak kararına göre, Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı. Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.
Esenler'de iki meydan kapatıldı
Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni korona virüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya trafiğine de kapatıldı.