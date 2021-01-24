İstanbul'da koronavirüs hastası hırsız soygunu yaptıktan sonra öldü!

17 Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir ve Beykoz'da üç ayrı evin soyulması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, ilk önce şüphelilerin eşkalini sonrasında kimliklerini tespit etti. 18 Ocak’ta ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan Kemal K.(24)'nın 47, Emre D.(22)'nin 8, Ahmet M.(22)'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.