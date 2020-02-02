İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem
Koronavirüs sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Vatandaşlar maske ile önlem almaya çalışırken, İstanbul'da maske takanların büyük bir kısmını yabancı turistler oluşturuyor.
Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi.
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Türkiye'de de pek çok kişi koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alındı.
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Şu ana kadar kimsede koronavirüs tespit edilmedi.
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İnsandan insana solunum yollarıyla da bulaşabilen hastalıktan korunmak için pek çok kişi maske kullanıyor.
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