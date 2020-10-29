İstanbul'da korona faciası! Çapa Tıp'ın Dekanı Tükek'ten ürperten uyarı! Hastaneler her an dolabilir
İSTANBUL'da koronavirüs salgının önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanı ilçe ilçe koronavirüs haritasını açıkladı. Asıl korkutan açıklama İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten geldi. Tükek, "Hastaneler anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık" dedi.
Sağlık Bakanı Faruk Koca, son bir haftada İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yüzde 85 arttığını açıkladı. Türkiye'deki her 10 korona hastasından 4'ü İstanbul'da. Tüm bunların ardından İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tüyler ürperten açıklama geldi. Tükek, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık" dedi.İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri. Bakan Koca isim isim saydı...
Hastaneler anında dolabilir!
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve İstanbul'un korona bulaşması riski en yüksek ilçeleri...
Son 7 günde geçen aya göre yüzde 85 fazla
Üç gün önce, İstanbul’da vaka sayılarının, Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. İlgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız. Durum, bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır.