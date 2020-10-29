İstanbul'da korona faciası! Çapa Tıp'ın Dekanı Tükek'ten ürperten uyarı! Hastaneler her an dolabilir

Hastaneler anında dolabilir!

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” uyarısı yaptı.