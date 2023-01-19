İstanbul'da korkutan görüntüler! İSKİ'den 21 maddelik 'su' çağrısı!.. Neleri yapın neleri yapmayın...
İSTANBUL'un suyu tükeniyor. Kurak geçen kış ayları nedeniyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verilerine göre, (İSKİ) kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını yüzde 30,68’e düştü. İSKİ, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu, 21 maddelik tasarruf önerilerini İstanbullularla paylaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’'den yapılan açıklamada, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi. Birçok insanın günlük su ihtiyaçlarını karşılarken farkında olmadan su israfında bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun tutulan banyo süreleri, elde yıkanan bulaşıklar ya da tamir ettirilmeyen bir musluğun, tahminlerin çok daha üzerinde su sarfiyatına sebep olduğu kaydedildi.
Ellerin yıkanması esnasında musluğun açık bırakılması durumunda suyun yüzde 75'inin boşa aktığı aktarılan açıklamada, duş süresinin bir dakika kısaltılmasıyla yılda 18 ton su kurtarılabildiği bildirildi.
Bulaşıkları makinede yıkamanın her seferinde 110 litre civarında su tasarrufu sağladığına değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Ayrıca evlerdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin de unutulmaması gerekiyor. Su ayak izinin takibi su sarfiyatını önemli ölçüde azaltıyor."
"Örneğin 200 gram kırmızı et için 3 bin 100 litre su kullanılıyor. Pamuklu bir tişört için ise bu rakam 2 bin 720 litre olarak ölçülüyor. Gereksiz kullandığımız bir A4 kağıdı ile 10 litre su, israf etmiş olunuyor."