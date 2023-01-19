İstanbul'da korkutan görüntüler! İSKİ'den 21 maddelik 'su' çağrısı!.. Neleri yapın neleri yapmayın...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’'den yapılan açıklamada, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi. Birçok insanın günlük su ihtiyaçlarını karşılarken farkında olmadan su israfında bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun tutulan banyo süreleri, elde yıkanan bulaşıklar ya da tamir ettirilmeyen bir musluğun, tahminlerin çok daha üzerinde su sarfiyatına sebep olduğu kaydedildi.